Bullismo, Grillo: "Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri ragazzi" - Le Cronache
Bullismo, Grillo: “Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri ragazzi”

  • Ottobre 9, 2025
Bullismo, Grillo: “Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri ragazzi”

(Adnkronos) – "Con il presidente Massaccesi abbiamo iniziato questo percorso tanti anni fa e, oggi, vedere quello che abbiamo fatto è importante. L’osservatorio ha ottenuto tanto e credo che con Unicef possiamo andare molto avanti e fare altre cose. Sono sicuro che anche questi ulteriori passi avanti potranno aiutare tanti ragazzi". Lo dice Michele Grillo, consigliere alla presidenza Consiglio dei ministri e strategist Advisor del presidente Unicef, intervenendo al panel dal titolo "Strumenti e azioni. Esperienze e proposte per affrontare bullismo e disagio giovanile", nel corso degli Stati generali dell'educazione e della prevenzione, presso la sede dell'Adnkronos a Roma. 
