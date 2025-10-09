Bullismo, Gelmini: "Sport fondamento nella prevenzione del disagio" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Bullismo, Gelmini: “Sport fondamento nella prevenzione del disagio”
Bullismo, Ricifari (Anfp): “Emergenza educativa dei nostri tempi, serve prevenzione mirata”
Bullismo, Costarelli (Anp): “Docenti capiscano segnali ma scuola non sia lasciata sola”
Medicina estetica tra rigore scientifico e falsi miti da sfatare all’Agorà 2025
Prima Pagina Nazionale

Bullismo, Gelmini: “Sport fondamento nella prevenzione del disagio”

  • Ottobre 9, 2025
  • 0
  • 43
  • 1 Min Read
Bullismo, Gelmini: “Sport fondamento nella prevenzione del disagio”

(Adnkronos) – ''Lo sport è un fondamento nella prevenzione del disagio''. Lo ha detto la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini intervenendo agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, a Roma. Gelmini ha sottolineato che ''il disagio nasce nella solitudine''. ''Lo sport è importante perché innanzitutto è prevenzione al disagio: lo sport si pratica con altre persone, ha in sé una socialità e un confronto con gli altri ed è sano perché previene tutte le diverse forme di disagio che stiamo iniziando a conoscere''.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Prima Pagina Nazionale

Vladimir Medinsky, il falco preferito di Putin

(Adnkronos) – Ex ministro della Cultura, consigliere del leader russo, considerato

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un

(Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro,

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

De Angelis: “America’s Cup a Napoli è

(Adnkronos) – “L’Americas Cup a Napoli è principalmente un grande successo

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Eurovision, fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel:

(Adnkronos) – Qualche fischio, ma anche qualche bandiera palestinese sventolata, dalla

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Amici, la finale non va in onda

(Adnkronos) – La finalissima di Amici non andrà in onda questa

agest.it
Maggio 17, 2025