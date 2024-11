Bracigliano, violento impatto tra auto: grave uomo

Altro incidente questo pomeriggio a Bracigliano (Sa). Collisione pesantissima tra due vetture di cui una Cinquecento, in Via Bracigliano. Per cause da verificare da parte dei Carabinieri presenti sul posto, l’impatto ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Mercato San Severino per estrarre l’uomo al volante della Fiat che è stato affidato alle cure del 118 in codice rosso, trasportato poi all’ospedale di Nocera Inferiore.