Iannone, la “Gomorra” di Saviano ha prodotto mostri

“Dobbiamo inevitabilmente constatare che la ‘Gomorra’ di Saviano ha favorito i fenomeni di emulazione criminale rendendo i suoi personaggi eroi o miti tra i piu’ giovani, specie tra quelli delle famiglie piu’ disagiate”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario di Fratelli d’Italia in Campania. “Anche oggi Saviano non ha perso l’occasione per mettersi in mostra di fronte a tragedie giovanili che proprio la sua ‘cultura’ ha contribuito a creare. Di fronte a questi drammatici episodi confermiamo il nostro impegno che si e’ tramutato in provvedimenti come quello su Caivano che, al contrario delle parole pericolose di Saviano, stanno ponendo le basi per un’inversione di tendenza fra le giovani generazioni”, conclude.