Bonus Patente, Zuottolo: Passo avanti per occupazione e competitività

Dal 20 ottobre prossimo sarà nuovamente attiva la piattaforma online del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presentazione delle domande relative al Bonus Patente Autotrasporto, misura fortemente voluta dal Governo e rilanciata dal sottosegretario Tullio Ferrante. Lo stanziamento complessivo previsto per questa nuova fase ammonta a 4,7 milioni di euro. Il contributo, destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, coprirà fino all’80% delle spese sostenute per la formazione – fino a un massimo di 2.500 euro per beneficiario – e potrà essere utilizzato esclusivamente presso enti di formazione accreditati. Le domande potranno essere inoltrate fino a esaurimento delle risorse disponibili attraverso la piattaforma ministeriale ufficiale. A commentare positivamente l’iniziativa è Carmela Zuottolo, già sindaco di San Marzano sul Sarno, candidata al consiglio regionale della Campania con Forza Italia e oggi responsabile provinciale del partito salernitano per le Attività produttive e le Libere professioni. “Accolgo con grande favore questa misura – dichiara Carmela Zuottolo – perché rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i giovani e verso un comparto, quello dell’autotrasporto, che è davvero nevragico per l’economia italiana. Come imprenditrice del settore del trasporto di merci su gomma, so bene quanto sia importante investire nella formazione e nella qualificazione professionale. Il trasporto è ciò che unisce territori e nazioni, un nodo focale per lo sviluppo del nostro Paese”. Zuottolo ha inoltre sottolineato come il Bonus Patente “possa contribuire a ridurre la carenza di autisti qualificati e a rendere più competitivo il sistema produttivo nazionale, sostenendo al contempo l’occupazione giovanile e l’intera filiera dell’autotrasporto, che resta un pilastro dell’economia reale”. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sottosegretario Tullio Ferrante – aggiunge la Zuottolo – per la costante attenzione e la sensibilità dimostrata verso il mondo dell’autotrasporto e delle imprese. Il suo impegno concreto conferma la volontà del Governo di valorizzare un settore essenziale, sostenendo le nuove generazioni e accompagnandole verso un futuro professionale stabile e qualificato”.
Post Recenti
- Prima la pioggia poi di nuovo caldo e bel tempo: meteo Italia settimana prossima
- Esplorare l’apparato digerente con una ‘pillola’, come funziona la videocapsula endoscopica
- Trump sente Putin e avverte Zelensky prima dell’incontro: “Tomahawk servono anche a noi”
- Sinner solo volontario a Milano Cortina 2026? Il ‘ruolo’ di Jannik nelle sue prime Olimpiadi
- Sinner-Alcaraz in finale al Six Kings Slam: orario, precedenti e dove vederla
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco