  • Ottobre 16, 2025
  • 0
  • 103
  • 2 Min Read
Bonus Patente, Zuottolo: Passo avanti per occupazione e competitività

Dal 20 ottobre prossimo sarà nuovamente attiva la piattaforma online del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presentazione delle domande relative al Bonus Patente Autotrasporto, misura fortemente voluta dal Governo e rilanciata dal sottosegretario Tullio Ferrante. Lo stanziamento complessivo previsto per questa nuova fase ammonta a 4,7 milioni di euro. Il contributo, destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, coprirà fino all’80% delle spese sostenute per la formazione – fino a un massimo di 2.500 euro per beneficiario – e potrà essere utilizzato esclusivamente presso enti di formazione accreditati. Le domande potranno essere inoltrate fino a esaurimento delle risorse disponibili attraverso la piattaforma ministeriale ufficiale. A commentare positivamente l’iniziativa è Carmela Zuottolo, già sindaco di San Marzano sul Sarno, candidata al consiglio regionale della Campania con Forza Italia e oggi responsabile provinciale del partito salernitano per le Attività produttive e le Libere professioni. “Accolgo con grande favore questa misura – dichiara Carmela Zuottolo – perché rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i giovani e verso un comparto, quello dell’autotrasporto, che è davvero nevragico per l’economia italiana. Come imprenditrice del settore del trasporto di merci su gomma, so bene quanto sia importante investire nella formazione e nella qualificazione professionale. Il trasporto è ciò che unisce territori e nazioni, un nodo focale per lo sviluppo del nostro Paese”. Zuottolo ha inoltre sottolineato come il Bonus Patente “possa contribuire a ridurre la carenza di autisti qualificati e a rendere più competitivo il sistema produttivo nazionale, sostenendo al contempo l’occupazione giovanile e l’intera filiera dell’autotrasporto, che resta un pilastro dell’economia reale”. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sottosegretario Tullio Ferrante – aggiunge la Zuottolo – per la costante attenzione e la sensibilità dimostrata verso il mondo dell’autotrasporto e delle imprese. Il suo impegno concreto conferma la volontà del Governo di valorizzare un settore essenziale, sostenendo le nuove generazioni e accompagnandole verso un futuro professionale stabile e qualificato”.

