“Bmw Center Cup”, il 22 giugno fa tappa al Golf Club Salerno

Ai nastri di partenza uno dei tornei locali più attesi della stagione, il Bmw Center Cup aprirà il sipario il 22 giugno e vedrà protagonisti decine di golfisti provenienti da tutta la regione Campania. Ai tee di partenza del Bmw Center Cup ci saranno golfisti e golfiste pronti a sferrare ogni colpo per raggiungere le prime posizioni della classifica ed aggiudicarsi i tantissimi premi in palio, tutti brandizzati Bmw. Non mancherà la possibilità per i golfisti presenti di provare l’ebbrezza di mettersi alla guida dei veicoli presenti, con qualche anteprima, prenotando sul momento anche un Test Drive. Il Gruppo Center nasce dalla grande passione e dalla determinazione di tre imprenditori, Salvatore Barbato, Gaetano Sicignano e Bernardo Rossi che, che nel lontano 1976, fondarono la prima società, Automercato Stabia SRL, costruendo così le basi di una realtà imprenditoriale improntata su valori quali correttezza, lealtà e umiltà che hanno trasformato una piccola azienda in un punto di riferimento in tutto il Sud Italia. Concessionario ufficiale dei marchi BMW, MINI, Toyota, Renault, Dacia, Nissan, Kia, KGM, DR, Mitsubishi e Microlino, è punto di riferimento in Campania per la vendita di auto, con all’attivo sei sedi operative a Napoli, Casoria, Eboli, Doganella, Salerno e Castellammare di Stabia. Ma Center non è solo nuovo, ma è anche Select, con una selezione di oltre 1000 auto usate, aziendali e KM0. “La scelta di collaborare con il Golf Club Salerno per questo torneo, è legata anche al tema dell’ambiente e del “green”, da sempre leitmotiv della mission aziendale, che ha portatoinoltre all’installazione di impianti fotovoltaici e di tecnologie per il risparmio energetico presso ogni struttura del Gruppo. Inoltre, la scelta di puntare su marchi leader nella produzione di auto ibride ed elettriche ha rafforzato ancora di più l’impegno della Center verso la salvaguardia ambientali” – dicono dall’entourage del Gruppo. “Il nostro è uno sport con un’anima fortemente ambientale – spiega il presidente del Golf Club Salerno, Carmine De Donato – giochiamo immersi nella natura con un grande rispetto per l’ambiente che ci circonda. Siamo molto soddisfatti di questa partnership e siamo pronti ad accogliere il mondo di Bmw Center al nostro campo, dove stiamo organizzando un grande evento”. Ad intervenire sull’evento l’AD Salvatore Barbato: “Siamo orgogliosi di partecipare il 22 giugno al torneo Bmw Center Cup, quando si coniuga ambiente e sport è sempre un binomio vincente. Siamo sempre felici di essere presenti sul territorio con eventi di rilievo, e confidiamo che questo sia solo l’inizio di una duratura collaborazione”. La forza del Gruppo è, dunque, stare al passo con i tempi. Il settore automotive ha subito un “cambiamento epocale, un cambiamento impensabile 48 anni fa” – citando le parole del signor Barbato – “e la vittoria è stata quella di vivere (e non subire) il cambiamento. Nel 1976 si lavorava in un regime di monopolio, in territori assegnati e concordati con le case costruttrici, in cui non esisteva la concorrenza. Oggi, invece, si lavora in un mercato libero dove la logistica, la manutenzione e la gestione dell’usato rappresentano i punti che fanno, per un’azienda, la differenza sul mercato. La crescita del Gruppo, guidato da Salvatore Barbato, è testimoniata dal riconoscimento fidelizzato di tanta clientela che è costantemente seguita sia durante il processo di acquisto che durante le fasi successive. Perché per Center il cliente è al primo posto. Sempre. Il segreto di tutto questo? La passione. “Perché è dalla passione che nascono grandi cose”.