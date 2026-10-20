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Blocchi stradali, Salerno Pulita chiude i centri raccolta rifiuti di Arechi e Fratte

  • Ottobre 20, 2026
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Blocchi stradali, Salerno Pulita chiude i centri raccolta rifiuti di Arechi e Fratte

A causa delle difficoltà nella circolazione dovute ai blocchi stradali in corsoSalerno Pulita comunica che si è reso necessario chiudere per la giornata odierna i Centri Comunali di Raccolta di Arechi e Fratte. Pertanto, per l’intera giornata non sarà possibile usufruire dei servizi né conferire materiali presso le strutture interessate.

 

Per le stesse ragioni, qualora l’agitazione in corso non dovesse rientrare nelle prossime ore, non si escludono possibili disagi e ritardi anche nelle attività di raccolta differenziata sul territorio comunale.

Ci scusiamo per il disagio arrecato e ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione.

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