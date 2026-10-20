Baronissi, donna trovata morta in una casa ad Antessano - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Celano (Forza Italia): «Mai accusato la CGIL di finanziare i facinorosi»
Baronissi, donna trovata morta in una casa ad Antessano
Blocchi stradali, Salerno Pulita chiude i centri raccolta rifiuti di Arechi e Fratte
Tifosi granata delusi per riconferma di Cosmi
Cronaca

Baronissi, donna trovata morta in una casa ad Antessano

  • Ottobre 20, 2026
  • 0
  • 160
  • 1 Min Read
Baronissi, donna trovata morta in una casa ad Antessano
Questa mattina, alle 8:51, gli operatori dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano sono stati attivati per una apertura porta in via De Santis 50, alla frazione Antessano di Baronissi.
Sul posto sono intervenute le unità Alfa Fisciano e MSB Baronissi Avis, che hanno operato con tempestività per accedere all’abitazione. Una volta all’interno, i volontari hanno rinvenuto una donna già deceduta, verosimilmente da circa 12 ore.
In attesa dell’arrivo del medico legale, resta da chiarire l’esatta causa del decesso, mentre le forze dell’ordine stanno procedendo con gli accertamenti di rito.
Un intervento delicato, che ancora una volta mette in evidenza la professionalità, il rispetto e la vicinanza alla comunità dei volontari impegnati ogni giorno al servizio dei cittadini.
Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012