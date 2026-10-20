Baronissi, donna trovata morta in una casa ad Antessano

Questa mattina, alle 8:51, gli operatori dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano sono stati attivati per una apertura porta in via De Santis 50, alla frazione Antessano di Baronissi.
Sul posto sono intervenute le unità Alfa Fisciano e MSB Baronissi Avis, che hanno operato con tempestività per accedere all’abitazione. Una volta all’interno, i volontari hanno rinvenuto una donna già deceduta, verosimilmente da circa 12 ore.
In attesa dell’arrivo del medico legale, resta da chiarire l’esatta causa del decesso, mentre le forze dell’ordine stanno procedendo con gli accertamenti di rito.
Un intervento delicato, che ancora una volta mette in evidenza la professionalità, il rispetto e la vicinanza alla comunità dei volontari impegnati ogni giorno al servizio dei cittadini.