Bimbo Napoli: Cirielli, Fico fara’ giustizia errori del passato

“Io non ho voluto fare polemiche perche’ era il tempo della sofferenza, pero’ io credo che e’ chiaro che non si puo’ dare la responsabilita’ al presidente Fico, che e’ appena arrivato. Ma li’ se ne scopriranno delle belle perche’ era un centro che aveva molte criticita’ e il vecchio presidente ha fatto il bello e il cattivo tempo perche’ quella struttura fosse com’e'”. Lo dice il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, dopo la morte dopo il trapianto di cuore del bambino a Napoli. “Credo che bisognera’ accertare bene. So che il presidente Fico – aggiunge Cirielli, a margine di una iniziativa a Salerno – vuole andare fino in fondo, ha fatto un’ispezione. Un’ispezione e’ stata ordinata anche dal ministero della Salute. Immagino che anche la procura di Napoli stia facendo le sue valutazioni, vedremo”. “Quello che e’ grave – sostiene – e’ che un bimbo, che aveva un problema cardiaco certamente ma che stava bene, e’ arrivato e, per colpa dello Stato, anche se nel caso specifico per colpa dell’organizzazione regionale messa in piedi da De Luca e non da Fico, anzi Fico sono convinto che fara’ giustizia e pulizia degli errori del passato, ha perso la vita”. “Questo e’ il dato reale su cui noi dobbiamo confrontarci. C’e’ ancora un momento di dolore, come e’ giusto che sia”, conclude Cirielli.