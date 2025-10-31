Piero De Luca: eccezionale evento a Portici - Le Cronache Attualità
BMTA, il giorno dei Ministri
Sinner, vittoria contro Shelton e rimprovero allo staff: “Nemmeno vi alzate”
La Nasa risponde a Kim Kardashian: “Siamo stati sulla Luna 6 volte”
Piero De Luca: eccezionale evento a Portici

  • Ottobre 31, 2025
  • 1 Min Read
Teatro stracolmo questa sera a Portici per l’iniziativa elettorale insieme alla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, e al candidato Presidente, Roberto Fico.
Un entusiamo ed una partecipazione coinvolgente!
È il riconoscimento del grande lavoro svolto e degli importanti risultati raggiunti in questi dieci anni di governo della Campania. È la consapevolezza della volontà di continuare a lavorare e a crescere verso nuovi obiettivi e traguardi sempre più ambiziosi.
Non consegneremo la Regione ad una destra che si conferma ogni giorno antimeridionalista e dannosa per l’intero Paese.
Tutti uniti, andiamo a vincere per difendere e costruire il futuro della Campania!
Uniti costruiamo un pezzo decisivo del percorso di costruzione dell’alternativa di governo nazionale alla destra. Lo scrive in un post il deputato Pd e segretario regionale Piero De Luca
