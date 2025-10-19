Bicchielli: “Fico rinnega tutto ciò che predicava”

“Roberto Fico rappresenta l’ennesima illusione di una politica fatta di annunci e contraddizioni. Si era presentato come il paladino dell’etica e del rinnovamento, ma oggi, pur di candidarsi, ha rinnegato tutto ciò che predicava: ha aperto le porte a chi un tempo giudicava impresentabile, ha smentito i suoi stessi principi e ha dimostrato che la coerenza non è un valore per tutti. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, intervenendo ieri mattina a Nocera Inferiore durante un evento elettorale, sottolineando come il progetto politico di Fico, oggi candidato alla presidenza della Regione Campania per il M5S e centrosinistra appaia “privo di slancio e di credibilità”. “Le sale vuote dei suoi incontri – ha aggiunto Bicchielli – raccontano meglio di ogni sondaggio quanto sia fragile una proposta che vive solo di parole. Forza Italia, al contrario, sta crescendo giorno dopo giorno grazie al grande lavoro del nostro segretario regionale Fulvio Martusciello, che con determinazione e intelligenza politica sta riuscendo a raccogliere non solo dirigenti e amministratori, ma anche un nuovo elettorato, tanti simpatizzanti e un entusiasmo che non si vedeva da anni. Oggi in Campania si respira un’aria nuova: grazie anche alla candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione, si è già cambiato paradigma. La costruzione delle liste sta mostrando un centrodestra coeso, competitivo e vincente, capace di parlare a tutte le sensibilità del nostro territorio”.