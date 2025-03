Bernini: Martusciello miglior candidato

Il ministro Annamaria Bernini, da Napoli, rilancia la candidatura a presidente della giunta regionale della Campania dell’Europarlamentare Fulvio Martusciello. Il coordinatore regionale ormai da tempo ha dato la sua disponibilità a scendere in campo per provare a conquistare Palazzo Santa Lucia sfidando, se la Corte Costituzionale dovesse consentirlo, il presidente uscente De Luca. “Mi piace molto l’idea di celebrare un convegno e di celebrarlo a Napoli. Io sono stata candidata, come sapete, ed eletta in Campania”. Lo ha detto la ministra dell’Università, Annamaria Bernini, a margine del congresso provinciale di Forza Italia a Napoli. “Mi piace l’idea di poter favorire una candidatura di Forza Italia, non sono io che decido, ma noi avremo un ottimo candidato, Fulvio Martusciello, che ha sempre dedicato al territorio tutte le sue forze, le sue attenzioni di parlamentare europeo, ha sempre fatto molto per la Campania, per Napoli” ha spiegato la Bernini “Devo dire che io lo posso testimoniare personalmente perché sono stata spesso con lui e per lui dedicata a iniziative territoriali. Quindi noi ci siamo, ci siamo con un’ottima candidatura in campo e ci siamo per crescere. Soprattutto per crescere”.