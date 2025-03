Bcc Monte Pruno e Unisa: il dg Federico al corso di Diritto del Marketing

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico è intervenuto al corso di Diritto del Marketing, tenuto dal Prof. Domenico Apicella presso l’Università degli Studi di Salerno a Fisciano. L’incontro ha rappresentato una significativa opportunità di confronto tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, approfondendo le dinamiche del marketing bancario e l’importanza di un approccio innovativo e sostenibile in un settore in continua evoluzione, portando agli studenti del corso l’esperienza dell’istituto di credito cooperativo. Nel suo intervento, il Direttore Generale Cono Federico ha ribadito l’importanza della continua collaborazione tra la Banca Monte Pruno e l’Università, collaborazione che si fonda su principi di orientamento, formazione e valorizzazione del capitale umano. La Banca Monte Pruno, durante la lezione, è stata presentata come un case study per agevolare la conoscenza del mondo bancario agli studenti e per condividere l’esperienza che ha permesso alla BCC di diventare un punto di riferimento nella comunità. “La nostra banca crede fermamente nel valore dell’educazione finanziaria largamente intesa e nell’opportunità di trasmettere agli studenti non solo competenze teoriche, ma anche una visione pratica del mondo bancario, delle sue sfide quotidiane e, soprattutto, della nostra esperienza di banca del territorio. La nostra realtà, infatti, ha sempre posto al centro dell’attenzione i nostri soci e clienti, costruendo relazioni di fiducia che vanno oltre il semplice rapporto bancario. La missione è sostenere lo sviluppo delle comunità locali, creando valore per tutti i soggetti coinvolti”.Il Direttore Generale ha, poi, evidenziato come questa collaborazione, grazie alla forte volontà del Prof. Apicella, sia non solo un mezzo fondamentale per orientare i giovani, informandoli sulle opportunità che il mondo del lavoro offre, ma anche per permettere alla Banca di osservare un bacino di intelligenze e talenti da cui attingere. “La crescita delle nostre aziende passa attraverso la crescita dei giovani e la Banca Monte Pruno è sempre stata un punto di riferimento per le nuove generazioni” – ha concluso il Direttore Generale Federico non senza ringraziare il Prof. Apicella per la nuova occasione e possibilità di confronto con il mondo accademico. Durante la lezione, inoltre, è stato messo in luce l’impegno della Banca nei temi ESG (ambientali, sociali e di governance), che si riflette in tutte le sue scelte strategiche con la costante convinzione che il futuro delle banche debba essere sempre più orientato alla sostenibilità, non solo in termini ambientali, ma anche sociali e di governance.L’incontro si è concluso con un arricchente dialogo tra gli studenti e il Direttore Generale Federico, che ha approfondito le sfide che sta affrontando la Banca in un contesto sempre più tecnologico. Alla fine dei lavori il Prof. Apicella ha ringraziato la Banca Monte Pruno per il continuo supporto e ha condiviso il pensiero del Direttore Federico circa l’importanza di questi momenti di condivisione, invitando i giovani a fare tesoro di queste occasioni promosse dall’Università.