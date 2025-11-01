BCC Aquara è il Main Sponsor della Gelbison

Siamo entusiasti di annunciare che la BCC Aquara è ancora una volta il Main Sponsor della Gelbison per il prossimo campionato! Questa sera, presso il rinomato ristorante “La Chioccia D’oro”, si è tenuta la presentazione ufficiale di questa importante partnership. Un evento che ha visto una nutrita partecipazione di sindaci e amministratori locali, tutti riuniti per esprimere il loro sostegno al progetto “Gelbison Città Territorio”. Un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a coinvolgere e a far crescere la passione nella nostra comunità. Il Presidente della BCC Aquara, Antonio Marino, ha ribadito con forza l’impegno della nostra banca al fianco della squadra. Un sostegno che affonda le radici nei valori che da sempre ci contraddistinguono: il localismo e la territorialità. Per noi, supportare la Gelbison significa investire nel futuro del nostro grande Cilento territorio. BCC Aquara e Gelbison: di nuovo insieme. Siamo pronti a vivere nuove emozioni e a celebrare insieme i successi!
