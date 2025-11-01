BCC Aquara è il Main Sponsor della Gelbison - Le Cronache Sport
Edicola

Notizie Flash!

Ballando con le stelle, Fialdini k.o. per infortunio: “Non so se torno”
Battaglia a Pokrovsk, Kiev risponde con le forze speciali all’assedio di Mosca
BCC Aquara è il Main Sponsor della Gelbison
Attacco con coltello in treno, diversi feriti e due arresti nel Regno Unito
Sport Calcio

BCC Aquara è il Main Sponsor della Gelbison

  • Novembre 1, 2025
  • 0
  • 93
  • 1 Min Read
BCC Aquara è il Main Sponsor della Gelbison

Siamo entusiasti di annunciare che la BCC Aquara è ancora una volta il Main Sponsor della Gelbison per il prossimo campionato! Questa sera, presso il rinomato ristorante “La Chioccia D’oro”, si è tenuta la presentazione ufficiale di questa importante partnership. Un evento che ha visto una nutrita partecipazione di sindaci e amministratori locali, tutti riuniti per esprimere il loro sostegno al progetto “Gelbison Città Territorio”. Un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a coinvolgere e a far crescere la passione nella nostra comunità. Il Presidente della BCC Aquara, Antonio Marino, ha ribadito con forza l’impegno della nostra banca al fianco della squadra. Un sostegno che affonda le radici nei valori che da sempre ci contraddistinguono: il localismo e la territorialità. Per noi, supportare la Gelbison significa investire nel futuro del nostro grande Cilento territorio. BCC Aquara e Gelbison: di nuovo insieme. Siamo pronti a vivere nuove emozioni e a celebrare insieme i successi!

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Sport

Premio Atleti Olimpici e Azzurri dItalia, tutti

Gli olimpionici di Londra 2012 Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti sono

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Sport

I granata regalano un sorriso ai bimbi

Una delegazione della Salernitana guidata dal Direttore Sportivo Massimo Mariotto e

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Paganese multata per i bagni sporchi, il

”Cado davvero dalle nuvole. Sono allibito”. Cosi’ il presidente della Paganese

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Baresi: «Impressionato dal Centro sportivo Terzo Tempo»

Emozione ed orgoglio al centro sportivo Terzo Tempo per la visita

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Olimpionici e Prefetto insieme per la legalità

“Lo sport veicolo di coesione e di legalità” è il tema

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012