Battipaglia. Fials, “Uniti curiamo la Sanità”

Un confronto ampio e multidisciplinare per mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, professionisti, dirigenti sanitari e rappresentanti del mondo del lavoro. È questo il senso dell’incontro “Siamo tutti rami dello stesso albero – Uniti curiamo la Sanità”, promosso dalla Fials Salerno e svoltosi presso il Majestic Business Center di Battipaglia, con l’obiettivo di aprire una riflessione concreta sul futuro della sanità e sulla necessità di rafforzare il dialogo tra pubblico e privato accreditato. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto sui principali temi che interessano il sistema sanitario provinciale e regionale: dall’integrazione tra le diverse realtà assistenziali alla valorizzazione del personale, dalla tutela dei lavoratori alla qualità dei servizi, fino alla necessità di costruire una rete capace di rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni dei cittadini. «Abbiamo voluto ribadire un concetto semplice ma fondamentale: la sanità non può procedere per compartimenti stagni. Pubblico e privato accreditato sono parti dello stesso sistema e devono essere messi nelle condizioni di collaborare, valorizzando professionalità, competenze e risorse – sottolinea Carlo Lopopolo, segretario provinciale della Fials Salerno – Il confronto di Battipaglia ha dimostrato che esiste una forte esigenza di dialogo e di programmazione condivisa. Ora è necessario trasformare questo confronto in un percorso concreto, nell’interesse dei lavoratori e soprattutto dei cittadini». Al centro della discussione anche il ruolo del personale della sanità privata accreditata e la necessità di garantire pari attenzione alla qualità del lavoro e alla tutela dei professionisti. «Quando parliamo di sostenibilità del sistema sanitario dobbiamo parlare innanzitutto delle persone che ogni giorno garantiscono assistenza e cura. Non possono esserci lavoratori di serie A e di serie B in un sistema che ha l’obiettivo comune di tutelare la salute – afferma Felice Vocca, segretario provinciale Fials per la sanità privata accreditata – Il nostro impegno è continuare a favorire un confronto costante tra aziende, istituzioni e organizzazioni sindacali, affinché la valorizzazione del personale diventi uno degli elementi centrali della programmazione sanitaria». La partecipazione di rappresentanti istituzionali, ordini professionali e vertici delle strutture sanitarie ha consentito di ampliare il confronto alle diverse componenti del sistema. «La risposta che abbiamo ricevuto dimostra che c’era bisogno di un momento come questo. Abbiamo messo insieme mondi e professionalità differenti perché crediamo che soltanto attraverso il confronto sia possibile individuare soluzioni condivise – dichiara Antonio Malangone, segretario organizzativo della manifestazione – L’incontro non deve essere considerato un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. L’obiettivo è continuare a creare occasioni di dialogo per contribuire a una sanità più integrata, sicura ed efficiente, capace di mettere al centro tanto i professionisti quanto i cittadini». Al convegno hanno preso parte, tra gli altri, anche Cecilia Francese, sindaca di Battipaglia, Andrea Volpe, consigliere regionale, Franco Picarone, consigliere regionale, Francesco Iovino, consigliere regionale; Angelica Saggese, assessore regionale al Lavoro e alla Formazione; Maria De Angelis, vice presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Salerno, Maria Consiglia Calabrese, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno, Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Salerno, Salvatore Stabile, segretario regionale della Fials, Elena Marrazzi, presidente nazionale del coordinamento donne della Fials e Pino Carbone, segretario nazionale della Fials.