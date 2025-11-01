Bari, giovane travolto e ucciso su statale 16: stava soccorrendo automobilista - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Celano, bagno di folla
Giovi si ribella all’antenna telefonica
Non solo gonorrea e sifilide, aumentano infezioni trasmesse sessualmente: allarme da Mpox a tigna
Bari, giovane travolto e ucciso su statale 16: stava soccorrendo automobilista
Ultim'ora Nazionale

Bari, giovane travolto e ucciso su statale 16: stava soccorrendo automobilista

  • Novembre 1, 2025
  • 0
  • 51
  • 1 Min Read
Bari, giovane travolto e ucciso su statale 16: stava soccorrendo automobilista

(Adnkronos) – Un giovane è morto questa mattina sulla statale 16 a nord di Bari, nei pressi di Palese, travolto da una automobile. Secondo le prime ricostruzioni, era sceso dalla sua vettura a soccorrere un altro automobilista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del capoluogo pugliese che stanno effettuando i rilievi. L'incidente mortale è avvenuto sulla corsia nord, dove ci sono i cosiddetti 'curvoni'. La Polizia Stradale invece sta operando per deviare il traffico all'uscita 5.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025