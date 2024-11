Banca Monte Pruno, seminario sulle criptovalute

n occasione del mese dell’educazione finanziaria, presso la Sede Amministrativa della BCC Monte Pruno a Sant’Arsenio, è in programma un importante seminario su tematiche di grande attualità ed interesse.

“La rivoluzione digitale, nascita e diffusione delle criptovalute e della blockchain” è il titolo dell’appuntamento che punta a fornire elementi nozionisti circa l’avvento di questi nuovi strumenti che stanno generando forti cambiamenti nel mondo della finanza e nelle scelte degli investitori.

L’evento, che avrà inizio alle ore 18:00, è organizzato dalla Banca Monte Pruno, dalla Siat – Società Italiana di Analisi Tecnica, dal Rotary E-Club Film&Friends, dal Distretto Rotary 2101, in interclub con il Rotary Club Roccadaspide Valle del Calore, Rotary Club Valle Caudina, Rotary Campagna Valle del Sele ed in collaborazione con l’Associazione Monte Pruno Giovani ed il Circolo Banca Monte Pruno.

Si tratta di un seminario che vuole far emergere, anche nell’ambito del mese dell’educazione finanziaria, come le criptovalute e la blockchain stanno influenzando i mercati e partecipando alla rivoluzione digitale, attraverso fattori che, solo pochi anni fa, non esistevano nemmeno.

Tra le più significative applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario, per l’appunto, spicca la nascita e la diffusione delle “criptovalute” (o “valute virtuali”), la più nota delle quali è il bitcoin, il cui sviluppo tecnologico è associato alla blockchain che consente una maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti e nelle rimesse estere. Questi strumenti, non avendo corso legale, sono soggetti a elevati rischi operativi, evidenziati anche dalle Autorità di Vigilanza Europee, come riciclaggio di denaro e truffe online.

Per questa ragione il seminario informativo vuole essere un momento per affrontare i diversi interrogativi in termini di protezione dei consumatori e degli investitori.

La Banca Monte Pruno, infatti, nelle sue azioni di divulgazione all’interno della comunità e sempre attenta a promuovere eventi che puntino a focalizzare l’attenzione sull’educazione finanziaria e sul risparmio, ha voluto, unitamente ai partner, organizzare questo appuntamento per fare cultura ed informazione, grazie alla presenza di professionisti della materia, oltre che per cercare di mantenere sempre alta l’attenzione verso strumenti delicati e verso cui bisogna essere fortemente oculati.

Il programma dei lavori prevede i saluti introduttivi di Michele Albanese, Direttore Generale BCC Monte Pruno e Socio onorario del Rotary e-club Film & Friends D2101, e di Vincenzo Carelli, Presidente Rotary e-club Film & Friends D2101.

Seguiranno gli interventi di Massimo Cerquaglia, Segretario del Rotary e-club Film & Friends D2101 e Socio Affiliate Siat e Federico Izzi, Socio Professional Siat; mentre chiuderà i lavori del seminario, con i saluti finali, Giovanni Del Priore, Assistente del Governatore A.R. 24-25 Antonio Brando Distretto 2101.