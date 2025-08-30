Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le prime coppie in pista - Le Cronache
Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le prime coppie in pista
Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le prime coppie in pista

  • Agosto 30, 2025
(Adnkronos) – Il tennista Fabio Fognini sarà affiancato da Giada Lini, la cantante Marcella Bella farà coppia con Chiquito e la conduttrice Francesca Fialdini sarà la 'dama' di Giovanni Pernice. Sono i primi abbinamenti di 'Ballando Con Le Stelle' svelati poco fa sui social dalla capitana della trasmissione Milly Carlucci.  La nuova stagione del programma, che quest'anno vedrà Paolo Belli nel ruolo di ballerino sostituito da Massimiliano Rosolino in quello di 'assistente' al fianco della Carlucci, prenderà il via il prossimo sabato 27 settembre in prima serata su Rai1. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

