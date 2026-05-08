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Avvocato bimbi cardiopatici del Monaldi, ‘intervenga il ministro Schillaci’

  • Maggio 8, 2026
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Avvocato bimbi cardiopatici del Monaldi, ‘intervenga il ministro Schillaci’

“Ho chisto due volte un incontro urgente al governatore della Campania Fico con i genitori dei piccoli pazienti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Monaldi, famiglie distrutte dall’angoscia e dall’abbandono frutto delle recenti vicende mediatiche e giudiziarie: non è mai arrivata risposta e questo silenzio mortifica famiglie già provate da anni di sofferenze, ricoveri, interventi delicatissimi e paure indicibili”. Così, l’avvocato Sergio Pisani, legale di famiglie di numerose famiglie di bambini cardiopatici provenienti non solo dalla Campania ma da gran parte del Sud Italia, in un appello al Ministro della Salute Orazio Schillaci, a cui chiede “un intervento urgente, concreto e non burocratico, di ascoltare le famiglie, e di favorire verifiche immediate sulla reale tenuta del servizio sanitario presso il Monaldi” perché “la salute dei bambini venga finalmente rimessa al centro, prima delle polemiche, prima del clamore mediatico e prima della paura di assumersi responsabilità”. “Mentre si continua a discutere pubblicamente di responsabilità ancora tutte da accertare, – sottolinea nella missiva Sergio Pisani – centinaia di bambini fragili stanno vivendo un vuoto assistenziale pericolosissimo. Nei fine settimana, infatti, vengono meno presidi essenziali e urgenti, anche per l’assenza dei sanitari provenienti dal Bambino Gesù di Roma. Una condizione allarmante che espone piccoli pazienti ad un rischio che non può essere ignorato né minimizzato”. Per il professionista, infine, “ancora più incomprensibile appare la scelta del Monaldi di sospendere il dottor Oppido pur in assenza di una condanna, di misure cautelari o di motivazioni concrete che imponessero un provvedimento così drastico, privandosi dell’unico cardiochirurgo infantile che per anni aveva rappresentato il punto di riferimento, la speranza e spesso la salvezza per centinaia di famiglie del Mezzogiorno”.

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