Autonomia, Piero De Luca (Pd): nostra battaglia continuerà in aula

“È gravissimo quanto avvenuto in Commissione Affari costituzionali nell’esame della riforma sull’Autonomia differenziata. La maggioranza ha fatto strappi e forzature procedurali mai viste prima ed ha negato di fatto la possibilità di discutere oltre 2000 emendamenti. La destra ha calpestato regole fondamentali di democrazia. Ma se pensa di scoraggiarci, sbaglia di grosso. Continueremo a batterci con tutte le nostre forza in Aula per impedire che il Governo dei presunti patrioti spacchi in due il Paese e distrugga l’unità nazionale”. Lo dichiara il deputato Pd Piero De Luca, capogruppo Pd in Commissione bicamerale questioni regionali