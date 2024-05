Gianluca Di Marzio: “La Lazio si fionda su Dia e Tchaouna della Salernitana”

La Lazio comincia a muoversi sul mercato. Il club biancoceleste infatti è pronto per gettare le basi in vista della prossima stagione. Alla società piacciono Tchaouna e Dia, attaccanti entrambi di proprietà della Salernitana, club già aritmeticamente retrocesso in Serie B. Non è esclusa anche la pista Coulibaly Fonte Gianluca Di Marzio