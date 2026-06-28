Aumento delle temperature? Fattore di rischio sanitario

di Elio Giusto*

La provincia di Salerno sta vivendo giorni caratterizzati da temperature eccezionalmente elevate, con valori ben oltre le medie stagionali e un tasso di umidità che aumenta ulteriormente la percezione del caldo. Si tratta di condizioni climatiche che non devono essere sottovalutate, perché rappresentano un rischio concreto per la salute, soprattutto per le persone più fragili. Come Medici di Medicina Generale stiamo osservando un progressivo incremento delle richieste di assistenza legate agli effetti del caldo intenso: episodi di disidratazione, cali di pressione, lipotimie, colpi di calore, peggioramento di patologie cardiovascolari e respiratorie, alterazioni della glicemia nei pazienti diabetici e scompensi in persone affette da insufficienza renale o cardiaca. L’aumento delle temperature non è soltanto un disagio: è un vero fattore di rischio sanitario che richiede attenzione da parte di tutti. Per questo motivo la FIMMG Salerno invita la popolazione ad adottare comportamenti prudenti e a non attendere la comparsa dei sintomi prima di intervenire. Le categorie maggiormente esposte sono gli anziani, soprattutto quelli che vivono soli, i bambini nei primi anni di vita, le donne in gravidanza, le persone con disabilità, i pazienti affetti da malattie croniche e coloro che assumono quotidianamente più farmaci. Anche chi svolge attività lavorative all’aperto o pratica intensa attività sportiva deve prestare particolare attenzione. La disidratazione può svilupparsi rapidamente e spesso i primi segnali vengono sottovalutati. Debolezza, stanchezza insolita, capogiri, mal di testa, nausea, confusione mentale, crampi muscolari e riduzione della quantità di urina rappresentano campanelli d’allarme che richiedono un’immediata valutazione. Nei casi più gravi si può arrivare al colpo di calore, una vera emergenza medica che necessita dell’intervento tempestivo del sistema di emergenza. Per ridurre il rischio è fondamentale seguire alcune semplici regole che possono salvaguardare la salute: bere acqua frequentemente durante tutta la giornata, senza aspettare di avvertire la sete; evitare il consumo eccessivo di bevande alcoliche e limitare quelle ricche di zuccheri; consumare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura e alimenti facilmente digeribili; evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, generalmente tra le 11 e le 18; indossare abiti leggeri, chiari e realizzati con tessuti traspiranti; utilizzare cappelli e occhiali da sole quando ci si espone all’esterno; mantenere gli ambienti domestici freschi, aerando le stanze nelle prime ore del mattino e in serata e limitando l’ingresso del calore durante il giorno; evitare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata. Particolare attenzione meritano i pazienti che assumono diuretici, farmaci antipertensivi, medicinali per lo scompenso cardiaco o altre terapie croniche. È importante ricordare che nessuna terapia deve essere sospesa o modificata autonomamente. Eventuali aggiustamenti devono essere valutati esclusivamente dal proprio Medico di Medicina Generale sulla base delle condizioni cliniche del paziente. Un altro aspetto fondamentale riguarda la solidarietà. In queste giornate è importante verificare le condizioni delle persone anziane che vivono sole, dei vicini di casa e dei familiari più fragili. Una semplice telefonata o una visita possono consentire di riconoscere precocemente una situazione di difficoltà ed evitare conseguenze anche molto gravi. Rivolgiamo inoltre un appello ai genitori affinché prestino la massima attenzione ai bambini piccoli e ricordiamo a tutti che non bisogna mai lasciare bambini, anziani o animali all’interno di un’automobile parcheggiata, nemmeno per pochi minuti. La temperatura all’interno dell’abitacolo può aumentare rapidamente fino a livelli estremamente pericolosi. Anche chi lavora all’aperto dovrebbe, ove possibile, programmare le attività più impegnative nelle ore meno calde, effettuare pause frequenti in luoghi ombreggiati e garantire una costante idratazione. In questo periodo il ruolo del Medico di Medicina Generale assume ancora maggiore importanza. Il medico di famiglia rappresenta il primo presidio sanitario sul territorio, conosce la storia clinica dei propri assistiti, monitora i pazienti cronici e può individuare precocemente le situazioni a rischio, evitando accessi impropri ai Pronto Soccorso e ricoveri ospedalieri. La medicina del territorio continua a dimostrare quotidianamente il proprio valore, garantendo prossimità, continuità assistenziale e prevenzione. Investire sui Medici di Medicina Generale significa rafforzare la capacità del Servizio Sanitario di proteggere la popolazione, soprattutto durante eventi climatici estremi come quelli che stiamo vivendo. La FIMMG Salerno rinnova infine l’invito ai cittadini a rivolgersi con fiducia al proprio Medico di Famiglia per qualsiasi dubbio o sintomo correlato al caldo e ricorda che la prevenzione rappresenta sempre la migliore cura. Con piccoli gesti quotidiani e con il contributo di tutti è possibile affrontare questa ondata di calore in maggiore sicurezza, tutelando la salute delle persone più vulnerabili e dell’intera comunità. *Segretario Provinciale Generale FIMMG Salerno