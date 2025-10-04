Atp Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini in finale - Le Cronache
(Adnkronos) – Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per la finale del doppio femminile al torneo Wta di Pechino. Le azzurre si sono imposte in semifinale sulla coppia composta dalla tennista di Taiwan Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko, per 6-4, 6-0. In finale le campionesse in carica sfideranno la coppia formata dalla giapponese Miyu Kasto e dall'ungherese Fanny Stollar. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

