Atalanta, il percorso in Champions League: Juric sfiderà il Chelsea e il Psg - Le Cronache
  • Agosto 28, 2025
  • 0
  • 47
  • 1 Min Read
L'Atalanta ha scoperto il proprio percorso nella Champions League 2025/26. Il sorteggio di oggi, giovedì 28 agosto, ha rivelato le avversarie della fase campionato della massima competizione europea, in cui la Dea si candida a sorpresa e protagonista. Il club bergamasco, che ha accolto Ivan Juric come sostituto di Gian Piero Gasperini in panchina, ha iniziato la sua stagione con un deludente pareggio casalingo con il neopromosso Pisa, che ha strappato un 1-1 al Gewiss Stadium nella prima giornata di Serie A.  Questo il percorso dell'Atalanta nella prossima Champions League: Chelsea e Psg dalla prima fascia, poi Bruges, Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Bilbao e Union St. Gilloise. Ecco l'elenco di tutte le sfide dell'edizione 2025/26 del torneo, tra casa e trasferta: Atalanta-Chelsea Psg-Atalanta Atalanta-Bruges Eintracht Francoforte-Atalanta Atalanta-Slavia Praga Marsiglia-Atalanta Atalanta-Athletic Bilbao Union Saint Gilloise-Atalanta  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

