Assassino di Luca esposito tradito dal cellulare. Complici?

Nella nottata odierna, a seguito delle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio del giornalista Luigi Esposito. Lo stesso era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. Seguirà nella mattinata odierna comunicato della Procura della Repubblica di Salerno. Secondo indiscrezioni l’uomo potrebbe essere stato tradito dal cellulare. Ci sono complici?
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