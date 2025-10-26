Arisa a Verissimo, le scuse a Simona Ventura: "Ho sbagliato" - Le Cronache
Arisa a Verissimo, le scuse a Simona Ventura: "Ho sbagliato"
  Ottobre 26, 2025
"Chiedo scusa a Simona Ventura". Arisa, ospite oggi 26 ottobre nello studio di Verissimo, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin chiede nuovamente scusa a Simona Ventura per uno scontro andato in scena anni fa, nella sesta edizione di X Factor. La cantante e la conduttrice erano parte della giuria. Un'eliminazione decisa da Simona Ventura provocò la reazione veemente di Arisa: "Sei falsa". "Ero molto agitata in quel momento, mi sono sfogata con la persona che era più vicina a me. Le ho chiesto scusa un miliardo di volte e ancora le chiedo scusa. Non è una persona falsa, anzi. E' una delle persona tutta d'un pezzo, le vorrei somigliare", dice oggi Arisa a Verissimo. Per archiviare definitivamente una vicenda già chiarita dalle due protagoniste arriva anche il messaggio di Simona Ventura. "Arisa è una donna originale, molto particolare. Le voglio un gran bene, dal primo momento in cui abbiamo lavorato insieme sono rimasta rapita dalla sua personalità. E' una persona strarid e un artista incredibile. Abbiamo avuto fasi diverse nella nostra amicizia", dice la conduttrice.  Era un momento di grande tensione. Sono rimasta esterrefatta, mi ha chiesto scusa quasi immediatamente. Abbiamo chiarito quasi subito, io non sono una persona che se la lega al dito  
