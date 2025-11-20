Arechi: al via domani i lavori di demolizione Curva Nord

Partiranno domani alle ore 10.45 i lavori di demolizione della Curva Nord dello stadio Arechi di Salerno, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo. All’avvio del cantiere saranno presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che incontreranno la stampa per illustrare i dettagli dell’intervento.
Con l’inizio dei lavori, dalla prossima gara casalinga l’anello superiore della Curva Nord sarà temporaneamente destinato ai tifosi ospiti, per una capienza stimata in circa 200 posti. L’area era in passato occupata dal tifo organizzato della Salernitana.