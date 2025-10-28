Area Performance 2025 - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Juventus, Spalletti nuovo allenatore? “Fortunato chi sostituirà Tudor”
Salerno, Russolillo contro il Comune per i parcheggi
Panetta: “Sistema bancario italiano solido, utilizzi risorse per sostenere crescita economia”
Bicchielli (Forza Italia): “Caputo richiama Cascone ai principi della buona politica: i territori non sono proprietà privata”
Tecnologia

Area Performance 2025

  • Ottobre 28, 2025
  • 0
  • 35
  • 1 Min Read
Area Performance 2025

(Adnkronos) – Come ogni anno, il Padiglione Carducci ospiterà la sessione di live-painting organizzata da Area Performance ODV, che si concluderà con la classica asta di beneficenza della domenica. Ecco la lista di alcuni degli artisti e delle artiste che parteciperanno: Ivana Abbate Andrea Alemanno Paola Andreatta  Marco Bernardini Claudio Capellini  Domenico Cava  Alice Chesi  Silvia Corso  Alberto Dal Lago  Giuseppe De Iure Antonio De Luca Alekos Diacodimitri  Jesper Ejsing  Marco Fabbri  Diego Fichera  Paola Fiorentino  Renato Florindi  Nicholas Fusari Diego Gabriele  Giacomo Galligani  Daniele Garbugli  Michele Giorgi  Elisabetta Giulivi  Giusti Lorenzo Tyler Jacobson  Karl Kopinski Katerina Ladon Cristiana Leone Davide Marescotti Eduard Marinov Carlo Monopoli Andrea Musso Francesco Natali Daniele Orizio Alberto Pagliaro Beatrice Pelagatti Andrea Piparo Davide Pizi Michele Poli Simone Pontieri Fabio Porfidia Giulio Primo Daniele Procacci Mirco Pucci Chiara Riva Lapo Roccella Davide Romanini Giulia Rubenni Jacopo Schiavo Cristiano Soldatich  Anna Chiara Stagi Gabriele Stazi Luca Strati Sunny Dee Francesca Urbinati Vanadia Antonello Venditti Florinda Zanetti 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Tecnologia

Hitachi Vantara pubblica il Sustainability Report 2024:

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi Ltd. (TSE: 6501)

agest.it
Maggio 6, 2025
Tecnologia

Asus ROG Ally 2 e la sua

(Adnkronos) – Le prime immagini della nuova console portatile Asus ROG

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Apex Legends: Prodigio debutta con Sparrow, tornano

(Adnkronos) – Il mondo di Apex Legends si evolve ancora una

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Days Gone Remastered per PS5, la recensione

(Adnkronos) – Il ritorno di Days Gone su PlayStation 5, in

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Netflix si rifà il look su smart

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato l’avvio del rilascio globale di un’importante

agest.it
Maggio 7, 2025