La Salernitana che c’era e non c’è più

Nel vedere le partite di serie A in televisione mi sono accorto che una Salernitana ben amministrata e diretta, con le idee chiare, oggi avrebbe una squadra da alta classifica, da piazzamento coppe europee.

Ecco gli 11 titolari con uno schema 3.5.2.

In porta Terracciano (titolare della Fiorentina seconda in classifica fino a inizio di questo campionato);

Difesa (3) da destra a sinistra: Zortea (titolare nel Cagliari) – Pirola (titolare nell’Olimpiacos) – Ranieri (titolare e capitano della Fiorentina seconda in classifica);

Centrocampo (5) da destra a sinistra: Mazzocchi (presenze in ogni partita nel Napoli primo in classifica) – Lassana Coulibaly (titolare nel Lecce) – Ederson (titolare nell’Atalanta seconda in classifica) – Kastanos (titolare nel Verona) – Ruggeri (titolare nell’Atalanta seconda in classifica);

Attacco (2): Tchaouna (presenze in ogni partita nella Lazio seconda in classifica) – Dia (titolare nella Lazio seconda in classifica).

In panchina: Nicolussi Caviglia (titolare nel Venezia) – Piatek (titolare del Istambul Basaksehir e della nazionale polacca) – Daniluc (titolare nel Verona) – Bradalic (titolare nel Verona) – Bohinen (presenze in ogni partita nel Genoa) – Candreva (svincolato).

Non mi sembra male!

Sicuramente non saremmo penultimi in serie B con Simy in campo.

Giovanni Falci