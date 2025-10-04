Angri Sud dice addio all’isolamento

Si è tenuta ieri mattina l’inaugurazione della nuova rampa di uscita in direzione Nord dello svincolo Angri Sud sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, un’opera cruciale che, a distanza di oltre un decennio, pone rimedio a una “svista” progettuale e infrastrutturale del passato. L’evento ha visto il taglio del nastro da parte del primo cittadino di Sant’Egidio del Monte Albino e la significativa presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del Presidente della Commissione Trasporti di Palazzo Santa Lucia, Luca Cascone. L’intervento è stato salutato come un passo fondamentale verso il miglioramento della qualità del sistema viario infrastrutturale di tutta l’area dell’Agro nocerino-sarnese. La nuova corsia, infatti, risolve definitivamente l’errore di valutazione commesso nel lontano 2013, quando, al momento dell’inaugurazione della sola rampa in direzione Sud, fu inspiegabilmente trascurata la realizzazione dell’uscita per la direzione Nord. La rampa non è solo un semplice tassello mancante, ma un’opera strategica destinata a dare nuovo slancio al tessuto economico e industriale di un’area storicamente votata alla conservazione alimentare e manifatturiera. La sua realizzazione ha richiesto, come sottolineato, anche una “forzatura burocratica”, a testimonianza della ferma volontà politica di completare l’infrastruttura. Il Presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, ha espresso grande soddisfazione, inquadrando l’opera in un contesto di sviluppo più ampio e atteso da tempo: “Siamo di fronte a una piccola rampa di un valore relativamente basso economicamente, ma è il completamento di un progetto importante che forse aspettavamo da 20 anni, da quando abbiamo realizzato il collegamento con la 268. Questo intervento rappresenta un supporto essenziale per la viabilità e l’accessibilità all’Agro, risolvendo nodi critici che per troppo tempo hanno penalizzato l’intera zona”. Cascone ha poi ricordato le condizioni precarie che per anni hanno caratterizzato l’accesso all’area: “Ricordiamoci tutti che, fino a qualche anno fa, chiunque volesse entrare nell’Agro, dirigendosi quindi anche verso le tante industrie conserviere concentrate tra Sant’Egidio, Angri e Nocera, poteva utilizzare solo l’ingresso di Nocera, caratterizzato da un obsoleto incrocio a T”. Il completamento dello svincolo Angri Sud si inserisce in una più vasta strategia di ottimizzazione della mobilità che ha già prodotto risultati significativi e che punta a distribuire in modo più efficace i flussi di traffico. “Oggi”, ha proseguito Cascone, “lì abbiamo una rotatoria che consente di defluire il traffico in maniera molto più agevole. Inoltre, con questa ulteriore uscita qui a Sant’Egidio, permettiamo a chi è diretto verso Scafati di non dover percorrere l’intera tratta fino a destinazione”. Il risultato atteso è una sensibile distribuzione dei carichi di traffico, in particolare quello pesante, tipico delle aree industriali. Questa decongestione non avrà solo un impatto positivo sui tempi di percorrenza e sulla logistica, ma anche sulla qualità ambientale e sul settore turistico: “Questo consentirà di migliorare la viabilità e anche la qualità dell’aria”, ha spiegato il Presidente della Commissione. “È un dato di fatto che gli interventi mirati sulla mobilità consentono sempre di migliorare la qualità del turismo e, di conseguenza, l’economia legata al turismo, oltre che naturalmente quelli di natura industriale”. L’attenzione della Regione Campania per l’area non si ferma all’inaugurazione odierna. Cascone ha concluso il suo intervento confermando l’impegno su numerosi progetti infrastrutturali in cantiere e prospettive future di grande interesse: “Tutti questi progetti sono in corso. Parallelamente, si sta sviluppando anche lo studio di fattibilità della funicolare che collegherebbe l’Agro verso la Costiera, in modo da capire se esiste una reale fattibilità nel rapporto tra costi e benefici. Stiamo seguendo tutti i progetti con grande attenzione, convinti che la piena accessibilità e la fluidità della rete viaria siano la chiave per lo sviluppo sostenibile del territorio”. Il taglio del nastro della rampa Angri Sud direzione Nord simboleggia, dunque, non solo la chiusura di un cantiere, ma l’apertura di nuove e più efficienti vie di comunicazione per un’area che si conferma strategica nel panorama economico campano. e.n