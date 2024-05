Amministrative, da oggi il via alla presentazione delle liste

È ormai tutto pronto per le prossime elezioni amministrative che, in provincia di Salerno, coinvolgeranno 47 comuni della provincia: Ascea, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campora, Capaccio Paestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Perdifumo, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sarno, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell’Angelo e Vietri sul Mare. Oggi e domani la presentazione delle liste e intanto i candidati sindaci scaldano i motori per il primo, vero, appuntamento in piazza. Sarno, Squillante presenta la sua coalizione Sabato 11 maggio, alle ore 20:00, in piazza 5 Maggio saranno presentati tutti i candidati al consiglio comunale delle liste a sostegno del candidato Sindaco Francesco Squillante. Sul palco saliranno tutti i candidati delle sei liste: Base Popolare, Impegno e Passione con Squillante, Italia Viva, Partito Democratico, Partito Socialista, Squillante Sindaco. “Con la presentazione di sabato in piazza 5 Maggio, entriamo ufficialmente nel vivo della campagna elettorale. Abbiamo lavorato sin dall’inizio per costruire una squadra di candidati consiglieri qualificata e competente”, ha dichiarato il candidato Sindaco Francesco Squillante “La diversità di prospettive e la ricchezza di conoscenze di questa squadra saranno la chiave per affrontare le sfide che ci attendono. Chiedo ai sarnesi di dare il loro sostegno a queste donne e uomini straordinari che hanno scelto di dedicare il loro tempo e le loro energie per servire la nostra comunità. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare grandi cose e costruire la nostra Sarno del futuro”. San Marzano Sul Sarno, il M5S con “Almamente” Il Movimento 5 Stelle ha annunciato il suo pieno sostegno alla Professoressa Oliva in vista delle prossime elezioni a San Marzano sul Sarno. “Durante l’ultima consiliatura, la Professoressa Oliva ha dimostrato un impegno inestimabile nella tutela degli interessi della comunità, affrontando coraggiosamente numerose battaglie, spesso in solitudine, per garantire che l’interesse comune prevalga su quello dei poteri consolidati. Il suo impegno e la sua determinazione hanno incarnato i valori fondamentali del Movimento 5 Stelle, quali la difesa dei diritti sociali, l’etica pubblica, il diritto all’accesso all’acqua pubblica, alla sanità, alla sicurezza e alle politiche ambientali – ha dichiarato la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani – In qualità di Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle, sono orgogliosa di annunciare il nostro sostegno alla Professoressa Oliva per le prossime elezioni a Salerno Marzano sul Sarno”. “La passione per la mia terra, per la mia San Marzano sul Sarno è stata determinante per proseguire la difesa e l’affermazione dei diritti delle persone in un territorio martoriato dall’indifferenza e dall’opportunismo di coloro che da decenni si ergono a classe dirigente. La mia candidatura a Sindaco è stata fortemente voluta dai tanti amici e cittadini comuni per i quali sono diventata la loro “voce”. Recenti fatti politici di questa che si preannuncia: vivace campagna elettorale, dimostrano che non sono e non sarò disponibile a compromessi basati su pacchetti di voto. Le alleanze per il bene della comunità si fondono su ascolto e confronto di idee con la partecipazione democratica dei cittadini. Trasparenza e legalità guideranno le azioni della lista civica Almamente per San Marzano sul Sarno, certificata dal Movimento 5 stelle, con l’unico obiettivo di consentire a tutti i figli di San Marzano una vita dignitosa”. A dirlo è Margherita Oliva, candidata Sindaco a San Marzano Sul Sarno. Nocera Superiore c’è Il rinnovamento nella continuità. L’avvocato Enrico Bisogno è il Candidato alla carica di Sindaco di Nocera Superiore, nel solco dell’opera svolta dall’Amministrazione guidata da Giovanni Maria Cuofano. Domenica 12 maggio alle ore 11.00 in via Vincenzo Russo, il cinquantunenne avvocato penalista aprirà la sua Campagna Elettorale in vista dell’appuntamento con le Amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno. «Il volto di Nocera Superiore è già cambiato. Il nostro obiettivo è quello di proseguire nell’opera di rilancio della città, con il completamento di opere già avviate e nuovi progetti volti a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini».