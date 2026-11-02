Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Terra in difficoltà, allarme per futuro umanità”

“La Terra è sempre più vicina a una situazione di grave squilibrio ambientale. Secondo il quadro scientifico dei nove limiti planetari, l’umanità ha già superato sette soglie fondamentali per mantenere il pianeta in condizioni favorevoli alla vita e alla stabilità degli ecosistemi. Un dato che evidenzia la crescente pressione esercitata dalle attività umane sull’ambiente. Ma che cosa sono i limiti planetari? Sono nove processi naturali che regolano l’equilibrio del pianeta. Sono stati individuati da un gruppo internazionale di scienziati per comprendere fino a che punto le attività umane possano modificare il funzionamento del pianeta senza provocare cambiamenti ambientali pericolosi. Tra questi processi rientrano ad esempio il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l’alterazione dei cicli dell’acqua e delle sostanze nutritive, l’acidificazione degli oceani e l’inquinamento chimico. Alla luce di tutto questo, cosa si può fare? Invertire questa tendenza richiede interventi a livello internazionale, nazionale e individuale. Ridurre le emissioni di gas serra, proteggere le foreste, ripristinare gli habitat naturali, limitare l’inquinamento da plastica e utilizzare in modo più efficiente l’acqua e le risorse sono azioni fondamentali. Anche le scelte economiche e produttive possono fare la differenza, attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, un’agricoltura più sostenibile e modelli di consumo meno legati allo spreco. Il superamento di sette limiti planetari dunque rappresenta un segnale importante per la comunità internazionale. Non significa che il pianeta sia ormai condannato, ma che la pressione esercitata dalle attività umane ha raggiunto livelli che aumentano i rischi per gli ecosistemi e per le società. La sfida consiste nel ridurre questi rischi prima che i cambiamenti diventino ancora più difficili da contenere. Proteggere l’equilibrio della Terra non è soltanto una questione ambientale: significa salvaguardare le risorse, la salute e le condizioni di vita delle generazioni presenti e future”.

Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca