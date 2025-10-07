Amanita apre nuova galleria a Roma, in mostra Daniele Milvio

(Adnkronos) –

La galleria d'arte Amanita inaugura la sua nuova sede romana nel cuore del centro storico della capitale, in Via dei Banchi Vecchi 24, all’interno dello storico Palazzo Crivelli, noto anche come Palazzo dei Pupazzi. L’apertura segna l’inizio del programma espositivo della galleria nella Capitale, con la mostra personale di Daniele Milvio dal titolo 'Questa sera si recita a soggetto'. L’esposizione, che apre giovedì 9 ottobre, presenta un nuovo corpus di opere realizzate dall’artista durante la sua residenza presso la Fondazione Iris a Bassano in Teverina. Milvio, nato a Genova nel 1988 e oggi attivo a Milano, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera e ha esposto in gallerie internazionali come Amanita New York, Weiss Falk a Basilea e Federico Vavassori a Milano. La sua ricerca artistica si muove tra pittura e scultura figurativa, con un linguaggio che fonde riferimenti storici e sarcasmo contemporaneo. Cresciuto nella musica classica e formato al violino, Milvio ha sviluppato una sensibilità per l’armonia che si riflette nelle sue composizioni visive. Le sue opere semplificano fiabe, miti e archetipi per restituire allo spettatore un immaginario ironico e contraddittorio, capace di interrogare le assurdità della società moderna. La mostra si inserisce in un contesto architettonico di grande fascino: Palazzo Crivelli, costruito nel 1538 dall’orafo milanese Gian Pietro Crivelli, è celebre per la sua facciata decorata con putti, maschere grottesche e scene mitologiche, elementi che gli hanno valso il soprannome di “Palazzo dei Pupazzi”. Con questa apertura, Amanita (che ha già sedi a Firenze e New York) rafforza la sua presenza in Italia, proponendo una programmazione che punta su artisti capaci di dialogare con il passato e il presente, in spazi che ne amplificano la potenza espressiva.

