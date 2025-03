Amalfitana, non ce l’ha fatta Jacopo Coda

Dopo quattro giorni di agonia, Jacopo Coda si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Ruggi Il 19enne di Piano di Sorrento era rimasto coinvolto in un drammatico incidente sulla statale 163 Amalfitana, tra Positano e Vico Equense.

In sella alla sua moto, per cause ancora da accertare, si era scontrato frontalmente con un minibus, che nella manovra aveva anche abbattuto un parapetto. Illesi conducente e passeggeri del pullman, ma per Jacopo le ferite erano apparse subito gravissime. La famiglia, in un gesto di grande generosità, ha scelto di donare gli organi.