Amalfi, l’assessore Gargano fa il punto della situazione

AMALFI. La competizione elettorale le ha consegnato un numero di preferenze inferiori rispetto ad altri colleghi canditati. Tuttavia, il sindaco Daniele Milano, ha voluto premiare l’impegno che Francesca Gargano ha messo in campo in ben undici anni di battaglie istituzionali, affrontate con determinazione e mettendoci sempre la faccia al servizio della propria comunità, investendola della carica di Assessore con delega a politiche sociali e dell’infanzia, scuola ed istruzione, oltre al piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Assessore Gargano, partiamo dal risultato da lei ottenuto alle elezioni del Maggio scorso. 122 preferenze. Si aspettava di più?

“Ogni elezione è una storia a sé. Si, dopo 11 anni di lavoro quotidiano nel sociale, nella scuola, mi aspettavo un riconoscimento più ampio e non lo nascondo. Ma le preferenze non misurano il valore di un assessorato. Il sociale è un lavoro silenzioso, fatto di casi delicati che non portano consenso ma richiedono presenza. Io quel lavoro l’ho fatto con coscienza e 122 persone hanno scelto di scrivere il mio nome. A loro va il mio grazie e tutta la mia gratitudine”.

Nonostante un numero di preferenze inferiori rispetto ad altri candidati, il Sindaco le ha voluto assegnare la nomina di Assessore. Era già prevista?

“La nomina di Assessore non è un premio per le preferenze, è una scelta fiduciaria del Sindaco, basata su competenza, continuità. Penso che abbia ritenuto che la mia esperienza nel sociale, sulle fragilità, sulle famiglie fosse ancora utile per Amalfi e mi ha confermato la sua fiducia. E per me è questo che conta, non un accordo. Il mio compito non è contare i voti, ma dare risposte. Una scelta di continuità e responsabilità che ho accolto con gratitudine e con impegno”.

Può descriverci in sintesi le iniziative più importanti del momento nel settore delle Politiche Sociali e dell’Infanzia?

“Per il Sociale ho dedicato tutta me stessa, con impegno quotidiano e attenzione alle persone. Abbiamo incrementato le risorse con nuovi servizi, agevolazioni tributarie e sostegno concreto alle fasce deboli. Abbiamo raddoppiato il fondo per l’assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, aumentando le risorse per il Centro Diurno Disabili adulti, e garantito il servizio di trasporto sociale disabili. Abbiamo garantito un sostegno una tantum alle famiglie disagiate, avviato il progetto di inclusione sociale GOL, garantito il rimborso degli abbonamenti Sita ed esteso la gratuità, già prevista per bus e ascensori, anche ai bagni pubblici per Over 65 di Amalfi. Da diversi anni abbiamo introdotto il servizio di Educativa Scolastica Specialistica a favore degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali”.

Avete altre iniziative in programma?

“Abbiamo creato nuovi spazi di aggregazione: due micronidi, nella ex scuola di Vettica per 20 bambini e nella ex Pretura di Amalfi per 15 bambini. Abbiamo dato una nuova sede al Centro Diurno Disabili, all’associazione pensionati “Orizzonti Sereni”, e al forum dei giovani. Ogni estate diamo a 40 famiglie la possibilità di iscrivere i bambini al Summer Camp.

Per il futuro prevediamo nuovi investimenti per la riqualificazione delle aree gioco e degli spazi dedicati all’infanzia e il sostegno alle attività educative e formative. Un obiettivo che mi sta particolarmente a cuore è la possibilità di esplorare la fattibilità per la realizzazione di una casa di riposo per anziani ad Amalfi”

Abbattimento delle barriere architettoniche. Anche questa è una delega specifica che le è stata assegnata e si sa che la Costiera, per la sua conformazione, presenta diversi ostacoli.

“E’ una delega a cui tengo particolarmente, conosco bene le difficoltà di un territorio verticale come il nostro. In questi anni abbiamo realizzato un nuovo ascensore al Palazzo Comunale, uno nella ex scuola di Vettica e una rampa di accesso per la ex scuola di Tovere. Abbiamo riconfermato il progetto “Mare per tutti”, nato l’anno scorso: una spiaggia dotata di passerelle verso il mare, docce, bagni e attrezzature specialistiche, 4 sedie galleggianti, 1 sedia job, 9 lettini, 9 ombrelloni, 9 sedie da regista, e da quest’anno abbiamo acquistato anche una carrozzina da spiaggia Solemare Sand & Street”. Un lavoro certosino che, come affermato dalla stessa Assessora, non proviene da un conteggio delle preferenze elettorali, ma dal fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Obiettivi questi, che sono cerchiati nell’agenda di governo di un autorevole membro della giunta di Amalfi.

Mario Rinaldi