Alfano, il professore si difende: “Frasi goliardiche

Frasi pronunciate “in un contesto di estrema goliardia” e “senza l’intenzione di offendere alcuno“. Così Carmine Alfano in un video – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – con il quale intende “procedere urgentemente ad alcune spiegazioni e precisazioni” in merito al caso delle frasi omofobe a lui attribuite dall’Associazione liberi specializzandi (Als) e diffuse da L’Espresso.

“Ho rispetto e riconosco ogni forma di libertà sia ideologica che identitaria – spiega Alfano – credo nella libera espressione del proprio essere e sentire, he ogni individuo ha diritto di manifestare senza alcun timore.

Condanno e respingo ogni forma di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale. Non ho mai, ripeto mai, espresso giudizi né valutato in modo di essere di una persona sulla base del suo orientamento sessuale“.

Le frasi riportate dall’Espresso, sottolinea Alfano, “le ho dette in un contesto di estrema goliardia e hanno un significato sarcastico, paradossale e clamorosamente inverosimile senza l’intenzione di offendere alcuno.

L’intento di chi le ha estrapolate e diffuse a soli cinque giorni dalle urne ha un evidente e spregevole intento di mettere in ombra la mia persona come uomo, come professionista e come sindaco”.