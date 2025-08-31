Alcaraz, magia agli US Open. Il colpo geniale contro Rinderknech

(Adnkronos) – Colpo dl torneo? Carlos Alcaraz regala magie agli US Open 2025. Nella sfida degli ottavi di finale contro il francese Arthur Rinderknech, lo spagnolo confeziona un prodigio che lascia a bocca aperta il pubblico e stordisce l'avversario. Nel quarto game del primo set, il numero 2 del mondo vince un confronto ravvicinato con un capolavoro. La risposta di Rinderknech mette in difficoltà l'iberico, che tira fuori il coniglio dal cilindro: demivolee dietro la schiena, il colpo a sorpresa diventa un passante che inchioda Rinderknech e vale il punto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Francia, opposizione attacca Bayrou: “Ridicolo, miserabile, un naufragio”
- Inter-Udinese, c’è rigore per i bianconeri ma l’annuncio Var non si sente. Cos’è successo
- Incubo Ferrari, Hamilton penalizzato di 5 posizioni a Monza. Cos’è successo
- Torino-Fiorentina, il gol pazzesco sbagliato da Kean: palla alta a porta vuota
- Alla Mostra di Venezia ‘Il Mago del Cremlino’, compendio di putinismo e costruzione del potere
Categorie
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco