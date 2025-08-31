Alcaraz, magia agli US Open. Il colpo geniale contro Rinderknech - Le Cronache
  • Agosto 31, 2025
  • 0
  • 163
  • 1 Min Read
(Adnkronos) – Colpo dl torneo? Carlos Alcaraz regala magie agli US Open 2025. Nella sfida degli ottavi di finale contro il francese Arthur Rinderknech, lo spagnolo confeziona un prodigio che lascia a bocca aperta il pubblico e stordisce l'avversario.   Nel quarto game del primo set, il numero 2 del mondo vince un confronto ravvicinato con un capolavoro. La risposta di Rinderknech mette in difficoltà l'iberico, che tira fuori il coniglio dal cilindro: demivolee dietro la schiena, il colpo a sorpresa diventa un passante che inchioda Rinderknech e vale il punto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

