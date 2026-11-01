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Alcaraz-De Minaur, oggi finale a Vienna: orario, precedenti e dove vederla

  • Novembre 1, 2026
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Alcaraz-De Minaur, oggi finale a Vienna: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo a Vienna e oggi, domenica 1 novembre, affronta Alex De Minaur nella finale dell’Atp 500 austriaco. Lo spagnolo arriva dal successo in semifinale contro Medvedev, mentre l’australiano ha eliminato al penultimo atto il nuovo numero uno del ranking Alexander Zverev. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match.  

 

La finale dell’Atp 500 tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur è in programma oggi alle 14. I due si sono affrontati sei volti in carriera, con sei successi dello spagnolo.  

 

La finale tra Alcaraz e De Minaur sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go e NOW.  

 

sport

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