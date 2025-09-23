Alcaraz con armatura e spada: a Tokyo il nuovo look da samurai

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz versione… samurai. Il tennista spagnolo, che si è ripreso il primo posto del ranking Atp battendo Jannik Sinner nella finale degli Us Open, è atterrato a Tokyo, dove giocherà l'Atp 500 in programma dal 24 al 30 settembre. Prima di scendere in campo e allenarsi però, Alcaraz si è concesso un momento di svago sfoggiando l'ennesimo nuovo look delle ultime settimane, ma questa volta i capelli non c'entrano. Alcaraz ha infatti indossato l'armatura da samurai, gli storici guerrieri giapponesi, impugnando una spada e 'combattendo' in un video, condiviso da Tennis Tv, diventato rapidamente virale. Si tratta di una veste totalmente nuova per Carlos, che esordirà nel torneo giapponese dopo aver rinunciato a quello di Pechino, a cui arrivava da campione in carica e che invece vedrà protagonista Jannik Sinner. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)