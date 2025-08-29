Alcaraz, agli Us Open ecco il nuovo kit... rosa: "Sembra Ken" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Iannone, in Campania il Pd come le Poste di un tempo
Alcaraz, medical time out contro Darderi: infortunio per Carlos?
Gasparri,va a ‘ruotoli’ progetto sinistra rivoluzionaria campana
Italia, i primi convocati di Gattuso: novità Leoni e Pio Esposito, torna Scamacca
Ultim'ora Nazionale

Alcaraz, agli Us Open ecco il nuovo kit… rosa: “Sembra Ken”

  • Agosto 29, 2025
  • 0
  • 53
  • 1 Min Read
Alcaraz, agli Us Open ecco il nuovo kit… rosa: “Sembra Ken”

(Adnkronos) –
Ennesimo outfit 'discutibile' per Carlos Alcaraz agli Us Open 2025. Il tennista spagnolo sta sfidando oggi, venerdì 29 agosto, l'azzurro Luciano Darderi nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica, ma ancora una volta, a far discutere, non sono i suoi colpi in campo. Lo spagnolo infatti, che già aveva generato reazioni sorprese, per usare un eufemismo, con il nuovo look sfoggiato all'esordio del torneo contro Opelka, quando si è presentato con la testa completamente rasata a zero, ha sfoggiato un completo che sta scatenando l'ironia del web. Alcaraz è sceso infatti in campo con una canottiera rosa acceso e dei pantaloncini rosso scuri, un abbinamento che molti non sembrano aver gradito particolarmente. "Sembra Ken", scrive un appassionato su X, un paragone diametralmente opposto a chi, pochi giorni fa, paragonava il suo look a quello di David Beckham nel 2000. Nei due turni precedenti degli Us Open, Alcaraz si era presentato in campo con un kit viola, una scelta di cui più di qualcuno sembra avere nostalgia.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025