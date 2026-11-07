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Alanis Morissette fa coming out: “Sono pansessuale”

  • Novembre 7, 2026
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Alanis Morissette fa coming out: “Sono pansessuale”

(Adnkronos) – Alanis Morissette ha fatto coming out: “Sono pansessuale”. Ospite del podcast ‘Handsome’, la cantautrice e attrice ha rivelato di provare attrazione per una persona indipendentemente dal sesso, dal genere o dall’identità di genere. La confessione è arrivata dopo una battuta delle conduttrici Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin, che hanno scherzato con l’artista: “Ci dispiace per gli uomini che ti hanno ferita, ma non per le canzoni che ne sono nate”. Poi la domanda: “Ti hanno mai fatto venire voglia di diventare lesbica?”. Morissette ha risposto senza esitazioni: “Sono pansessuale, quindi, sì”. 

 

Morissette aveva recentemente parlato anche del suo “fantastico” bacio con Sarah Jessica Parker in un episodio della celebre serie ‘Sex and the City’, spiegando che l’idea di inserire un bacio tra persone dello stesso sesso nella sua apparizione come guest star era stata proprio sua. “Contattai la produzione e dissi: ‘Potrebbe essere il momento giusto perché il personaggio di Carrie Bradshaw viva un’esperienza lesbica?”. E loro risposero: ‘Perché no? Stavamo pensando la stessa cosa’”. La cantautrice ricorda che il bacio “fu molto piacevole”, definendo quell’esperienza “naturale” e “spensierata”. 

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