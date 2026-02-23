Al regista salernitano Luigi Di Domenico premio per la Miglior Regia al The North Film Festival di Barcellona

Il regista salernitano Luigi Di Domenico è stato premiato con il riconoscimento per la Miglior Regia al The North Film Festival, prestigiosa manifestazione cinematografica internazionale che si svolge a Barcellona.

L’edizione di quest’anno ha registrato oltre 700 opere iscritte provenienti da tutto il mondo, confermando il festival come uno dei contesti competitivi più dinamici e selettivi del panorama indipendente internazionale. In questo scenario altamente competitivo, il premio conferito a Di Domenico rappresenta un importante riconoscimento artistico per il suo lavoro registico e per la forza espressiva del film presentato in concorso.

Visibilmente emozionato, il regista ha dichiarato:

«Ancora non ho realizzato, è stata un’emozione grandissima. Sono molto grato per questo riconoscimento che è vero che è indirizzato a me, in quanto regista, ma in realtà è di tutto il cast e la crew che mi hanno supportato durante tutta la fase di realizzazione del film. Senza la loro professionalità e umanità tutto ciò non sarebbe stato possibile.

Durante la cerimonia di premiazione, dopo aver ricevuto il premio, ho ringraziato anche tutti coloro che continuano a lottare per i propri diritti e per la propria dignità, esattamente come tutte le persone del rione Fratte di Salerno, e dintorni, che continuano a spingere per far sì che un giorno il supplizio, causato dalle Fonderie Pisano, possa finire e avere finalmente giustizia.»

Il premio alla regia consolida il percorso artistico di Di Domenico, da sempre orientato a un cinema attento al reale, ai conflitti generazionali e alle tensioni sociali che attraversano i territori. Il riconoscimento internazionale ottenuto a Barcellona non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma rafforza la visibilità del cinema indipendente italiano nei circuiti festivalieri esteri.