Salernitana, Cosmi si attendee la ufficializzazione

Sarà Serse Cosmi a guidare la Salernitana fino al termine della stagione di Lega Pro, con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile in chiave play-off e chiudere la stagione da protagonista. Il tecnico perugino prende il posto di Giuseppe Raffaele, sostituito dopo il ko interno contro il Monopoli e un girone di ritorno al di sotto delle aspettative.

La scelta della dirigenza granata è ricaduta su un profilo esperto, capace soprattutto di dare una scossa al gruppo squadra. Cosmi è noto per il suo temperamento vulcanico, le spiccate capacità motivazionali e un gioco energico basato sul modulo 3-5-2, o 5-3-2 in fase difensiva. La sua filosofia punta su grinta, passione e valorizzazione dei giocatori, instaurando un rapporto diretto con la squadra.