Salernitana, Cosmi si attendee la ufficializzazione - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Al regista salernitano Luigi Di Domenico premio per la Miglior Regia al The North Film Festival di Barcellona
Salernitana, Cosmi si attendee la ufficializzazione
Parolacce per il rigore negato, la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella
Salernitana, ufficiale l’esonero di Raffaele
Ultimora Salernitana

Salernitana, Cosmi si attendee la ufficializzazione

  • Febbraio 23, 2026
  • 0
  • 195
  • 1 Min Read
Salernitana, Cosmi si attendee la ufficializzazione

Sarà Serse Cosmi a guidare la Salernitana fino al termine della stagione di Lega Pro, con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile in chiave play-off e chiudere la stagione da protagonista. Il tecnico perugino prende il posto di Giuseppe Raffaele, sostituito dopo il ko interno contro il Monopoli e un girone di ritorno al di sotto delle aspettative.

La scelta della dirigenza granata è ricaduta su un profilo esperto, capace soprattutto di dare una scossa al gruppo squadra. Cosmi è noto per il suo temperamento vulcanico, le spiccate capacità motivazionali e un gioco energico basato sul modulo 3-5-2, o 5-3-2 in fase difensiva. La sua filosofia punta su grinta, passione e valorizzazione dei giocatori, instaurando un rapporto diretto con la squadra.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012