Akropolis Music Area: ad Agropoli arriva Fabrizio Moro

di Arturo Calabrese

Si avvicina ad Agropoli l’appuntamento con l’Akropolis Music Area. Il 6 agosto, a partire dalle 21.30, sarà di scena il cantautore e musicista romano Fabrizio Moro. L’artista porterà nella città cilentana il suo nuovo tour “Una Vita Intera” che sta già riscuotendo moltissimo successo in giro per l’Italia. Agropoli, con la particolare struttura di Piazza Mercato, sarà una delle tappe delle parole e della musica del cantautore, il cui lungo curriculum lo vede come artista impegnato nel sociale.

Nato, artisticamente parlando, nella florida Roma dove riesce a ritagliarsi un suo pubblico grazie a esibizioni nei locali. Nel 2000, si fa conoscere al grande pubblico sul palco dell’Ariston sul quale, nel 2007, vincerà il festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano “Pensa”.

Si tratta di un invito alla riflessione, contro ogni forma di violenza e contro la mafia. Il brano ebbe un successo straordinario che proiettò Moro nell’olimpo della musica italiana d’autore. Riesce quindi a ritagliarsi uno spazio sempre più importante e continuando a partecipare a Sanremo, dove ottiene sempre grandi successi e riconoscimenti.

Nel 2018, arriva la seconda vittoria, questa volta insieme al cantante Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, brano incentrato sul terrorismo e nato dopo gli attentati che in quel periodo avevano colpito il cuore dell’Europa. La vittoria permise ai due di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che si teneva a Lisbona. Tantissimi, dunque, i brani che l’artista porterà sul palco agropolese con i quali emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutte le composizioni più rappresentative del suo percorso musicale e autorale.

I biglietti sono già disponibili e possono essere acquistati sul sito dedicato di ticketone, dove è possibile scegliere la tipologia di biglietto ed anche la posizione dal quale assistere e godersi lo spettacolo. Disponibili, al momento, la Poltronissima Vip. la Poltronissima e la Poltrona. Lo spettacolo è assicurato, anche per l’intensità e la passione tipica del cantante romano e della sua lunga produzione.