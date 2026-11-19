Ci siamo abituati a chiederle praticamente di tutto. Di scrivere una mail, trovare una soluzione, riassumere un documento, suggerire un itinerario, persino aiutarci a prendere una decisione. L’intelligenza artificiale è entrata nella quotidianità con una velocità sorprendente e, spesso, senza che ci fermassimo davvero a riflettere su quanto stia cambiando il nostro modo di lavorare, informarci e ragionare. Ma c’è una domanda che merita di essere posta: mentre deleghiamo sempre più attività agli algoritmi, siamo ancora in grado di riconoscere quanto le loro risposte possano influenzare il nostro pensiero? È da qui che parte «AI, con criterio. Conoscere, comprendere, utilizzare l’intelligenza artificiale», l’iniziativa promossa dal gruppo Con-Tra per venerdì 20 novembre, dalle 18.30 alle 20.30, a Palazzo Innovazione, a Salerno. Un appuntamento (su invito) che punta a spostare l’attenzione dalla semplice conoscenza degli strumenti alla comprensione delle loro potenzialità, dei limiti e delle responsabilità che accompagnano il loro utilizzo. Tra gli argomenti più interessanti dell’incontro c’è quello dell’«hacking cognitivo», un tema che porta il dibattito ben oltre le applicazioni tecnologiche. Non si tratta soltanto di capire se una risposta generata dall’intelligenza artificiale sia corretta o meno, ma di interrogarsi sulla capacità delle tecnologie di incidere sulle opinioni individuali e sui processi attraverso i quali si forma il consenso. Un aspetto particolarmente delicato, soprattutto in un tempo in cui informazioni, suggerimenti e contenuti personalizzati accompagnano continuamente le nostre scelte. Quanto siamo consapevoli dei meccanismi che possono orientare le nostre convinzioni? E dove finisce il supporto di uno strumento e dove comincia il rischio di un condizionamento? Sarà questo il terreno dell’intervento del dottor Guglielmo Pulcini, che approfondirà proprio il rapporto tra intelligenza artificiale, pensiero individuale e formazione del consenso. Il confronto avrà anche una dimensione molto concreta. Perché l’intelligenza artificiale non è una prospettiva lontana, ma una tecnologia che sta già modificando l’organizzazione delle attività professionali e il funzionamento delle aziende. Comprenderne le possibilità significa anche imparare a utilizzarla senza affidarle automaticamente ogni scelta. Ad aprire gli interventi sarà l’ingegnere Lelio Campanile, con un’introduzione generale dedicata alla conoscenza e alla consapevolezza dei nuovi strumenti. Attraverso casi concreti saranno affrontate anche le criticità che possono emergere dal loro utilizzo. L’avvocato Olga Spena porterà invece l’attenzione sulle applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale nella quotidianità aziendale, con esempi di utilizzo e un approfondimento sulle opportunità che queste tecnologie possono offrire alle attività d’impresa. A tenere insieme le diverse prospettive sarà Ermanno Giamberini, amministratore delegato di Con-Tra spa, che accompagnerà il confronto tra i relatori, mettendo in relazione gli approfondimenti tecnici con le ricadute concrete dell’innovazione nel mondo delle imprese e nella società. C’è poi un altro tema che attraversa l’iniziativa e che riguarda direttamente il futuro del lavoro: il capitale umano. La formazione sull’intelligenza artificiale si inserisce infatti in una visione più ampia del gruppo Con-Tra, che affianca all’aggiornamento professionale l’attenzione al welfare aziendale e alla valorizzazione delle persone. Il benessere dei lavoratori, la crescita delle competenze e la qualità dell’ambiente professionale diventano così elementi di una stessa strategia. Perché introdurre nuove tecnologie non basta, se non si accompagna il cambiamento con strumenti adeguati e con la possibilità per le persone di comprenderlo e governarlo. Il messaggio che accompagna «AI, con criterio» è proprio questo: conoscere l’intelligenza artificiale per sfruttarne le opportunità, ma anche per conservarne il controllo. Perché la vera sfida non è soltanto imparare a usare una tecnologia sempre più potente. È evitare che, mentre ci abituiamo a farci aiutare a pensare, smettiamo di farlo da soli.