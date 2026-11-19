Sono stati davvero encomiabili per la revoca dell’errore compiuto con la toponomastica cittadina di Eboli. Neppure pochi giorni e hanno perfino smentito l’elefantiaca burocrazia incapace persino di correggere i suoi errori. Rettificando una ordinanza comunale con errori macroscopici sui nomi toponomastica. Il 17 novembre il nostro racconto dei refusi. Li hanno chiamati refusi quelli del clamoroso cambio dei nomi errati per identificare con i cognomi giusti le cinque strade cittadine interessate da lavori. Perfino oggetto di un copia-incolla urbi et orbi dei clamorosi refusi. Appena martedì scorso descrivemmo la storia dei cambi di nome della toponomastica cittadina Giovanni anziché Giacomo Matteotti, Matteo anziché Mario Vignola, Donato anziché Domenico Ricci. Ma la storia ha fatto riesplodere la polemica sul sito istituzionale del Comune di Eboli infarcito di tanti giusti ma anche errati omissis sugli atti pubblicati. I cittadini hanno segnalato al commissario prefettizio Gaetano Tufariello che da decenni il sito del comune non informa i cittadini sui compensi degli amministratori comunali, dell’albo dei consulenti, della organizzazione dei dirigenti degli uffici con relativi emolumenti, salari accessori, ritendo, erroneamente, che trattasi di dati riservati e non di funzioni pubbliche. Così non scattano solo gli omissis ma non si pubblicano proprio i dati. E sono decenni che ad Eboli capita questo. Un conto è la tutela della privacy dei cittadini ad opera dei Comuni altro è la trasparenza amministrativa, sia nello svolgimento delle sue attività di controllo del Comune sia nell’adempimento ai suoi obblighi di trasparenza. Quanto al primo caso, sono ormai molti i provvedimenti che l’Autorità del Garante sanzionano i Comuni per l’utilizzo scorretto di sistemi di la videosorveglianza nella lotta all’abbandono dei rifiuti cosa che avviene regolarmente ad Eboli dove si celebrano quotidianamente le trappole anti rifiuti dove ci celebra l’efficienza delle foto trappole negli stessi anni in cui il Comune ha speso danaro e non utlizzato fondi per un efficiente videosorveglianza della città. La trasparenza è quella di favorire forme diffuse di controllo sull´azione amministrativa, sull´utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi. La legge prevede per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare le informazioni relative ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico: l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum vitae; – i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonche’ gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; – i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; – gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; – le dichiarazioni relative ai diritti reali su beni immobili e u beni mobili iscritti in pubblici registri. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tali dati entro tre mesi dall’elezione, o dalla nomina, e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti. Cioè ad Eboli non sono mai stati pubblicati questi dati sul sito istituzionale. Non è stato affatto sufficiente il mero deposito della dichiarazione dei redditi da parte degli amministratori. Per il commissario prefettizio Tufariello l’ennesimo racconto della città “Gaza dell’illegalità”. a.m.