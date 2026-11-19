Stiamo lavorando intensamente anche per fare accordi su alcune questioni che riguardano l’attivita’ produttiva, che rischia di non essere cosi’ competitiva come potrebbe”. Lo dice il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, intervenendo al Salerno Export Hub a Salerno. “Siamo la seconda potenza industriale europea e la quarta potenza commerciale mondiale e speriamo di diventare la terza se superiamo il Giappone e siamo la seconda potenza industriale. Ma questa potenza industriale, per competere, deve fare in modo di poter abbassare i costi di produzione”, sottolinea Tajani, aggiungendo che “c’e’ un tema che e’ quello dell’energia”. “Sappiamo cosa stiamo facendo e la scelta di puntare sul nucleare – spiega – ci garantira’ l’indipendenza insieme alle rinnovabili perche’ non avremo piu’ l’obbligo di essere costretti ad acquistare gas o petrolio altrove e quindi anche i costi di produzione si abbasseranno. Altresi’, il nucleare e’ una fonte energetica pulita. Come dice lo stesso documento sulla tassonomia della Commissione europea, il nucleare e’ un’energia pulita quindi anche per quanto riguarda lotta al cambiamento climatico la scelta in direzione del nucleare di ultima generazione, che non comporta nessun rischio e non crea grandi centrali come era in passato, ma permette alle imprese di essere da questo punto di vista autosufficienti a livello interno”. “Ma c’e’ l’altro grande tema che e’ quello del costo delle materie prime. Oggi le materie prime indispensabili alla produzione soprattutto dei prodotti piu’ moderni e ad alto livello tecnologico costano troppo perche’ c’e’ una sorta di monopolio e le riserve sono tutte in mano della Cina. E questo e’ qualche cosa che rende meno competitivi i nostri prodotti. Allora stiamo facendo accordi con tanti Paesi del mondo proprio per cercare di avere un mercato alternativo e di abbattere i costi delle materie prime”, conclude Tajani.