I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, hanno arrestato, ad Agropoli, in provincia di Salerno, Giuseppe Pignalosa. L’uomo, 71 anni, era diventato irreperibile nel 2024, dopo una condanna a sei anni e mezzo di carcere per violenza sessuale su minore. Gli abusi risalgono al 2012 e Pignalosa doveva scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione. L’uomo aveva fatto perdere le tracce rifugiandosi in un appartamento di Agropoli dove e’ stato rintracciato dai militari dell’Arma.
Post Recenti
- Porto di Salerno in crescita: +7,98% nel primo trimestre 2026 per il Container Terminal
- Agricoltura e sociale, al via il programma “AgriCura” della Fondazione Anna Mattioli
- Agropoli. Ricercato per abusi sessuali, scoperto latitante
- 1MayDay, il tradizionale concerto del 1 maggio a Salerno: tra musica, partecipazione e diritti
- Agricoltura, Confeuro: “Ricambio generazionale sia priorità di governo”
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco