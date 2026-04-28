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Agropoli. Ricercato per abusi sessuali, scoperto latitante

  • Aprile 28, 2026
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Agropoli. Ricercato per abusi sessuali, scoperto latitante

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, hanno arrestato, ad Agropoli, in provincia di Salerno, Giuseppe Pignalosa. L’uomo, 71 anni, era diventato irreperibile nel 2024, dopo una condanna a sei anni e mezzo di carcere per violenza sessuale su minore. Gli abusi risalgono al 2012 e Pignalosa doveva scontare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione. L’uomo aveva fatto perdere le tracce rifugiandosi in un appartamento di Agropoli dove e’ stato rintracciato dai militari dell’Arma.

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