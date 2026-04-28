1MayDay, il tradizionale concerto del 1 maggio a Salerno: tra musica, partecipazione e diritti

1MayDay

È giunto alla nona edizione l’, il tradizionale appuntamento del 1° maggio a Salerno. Anche quest’anno, al Teatro Augusteo, un evento che vuole unire musica, partecipazione e presa di parola pubblica sui temi del lavoro, dei diritti sociali, della parità e della pace. Un’iniziativa reso possibile grazie alla fattiva collaborazione di CGIL, CISL e UIL, e al Comitato “Verso il 1° maggio Salerno”. L’evento è in collaborazione con Musicaut Ecstra e gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno.

Non solo buona musica, ma anche e soprattutto diritti. 1MayDay vuole infatti mantenere accesi i riflettori su tematiche attuali: precarietà, bassi salari, lavoro povero, fuga dei giovani, sfruttamento e indebolimento dei diritti saranno i temi che caratterizzeranno la giornata del 1° maggio, affinché non resti una ricorrenza vuota ma si trasformi in un’occasione per rimettere al centro il valore del lavoro dignitoso, della giustizia sociale e della dignità delle persone.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione anche su alcune questioni decisive per Salerno e provincia: il contrasto al caporalato e al lavoro irregolare, soprattutto nella Piana del Sele; la difesa della sanità pubblica e dei servizi essenziali; la necessità di uno sviluppo che non produca soltanto opere e trasformazioni, ma lavoro stabile, sicuro, giustamente retribuito e utile a ridurre le disuguaglianze tra città, provincia e aree interne.

Al centro della giornata vi sarà anche il tema delle disparità che attraversano il mondo del lavoro: quelle salariali e professionali che colpiscono le donne, e quelle che riguardano le persone LGBTQIA+, attraverso discriminazioni legate all’orientamento sessuale, all’identità di genere e all’espressione di genere. Per il Comitato non può esserci lavoro dignitoso senza parità salariale, pari opportunità e pieno rispetto della dignità di tutte e tutti.