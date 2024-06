Aeroporto: Prete (Unioncamere), momento storico per Salerno

“La nostra, quella salernitana, è una provincia che sta vivendo un buon momento. A giorni aprirà l’aeroporto. Si tratta di un momento storico. Nel passato ci sono state aperture ma questa è oggettivamente un’altra cosa. Arrivano compagnie aeree che vanno in tutta Europa, compagnie importanti, una per tutte Ryanair che è la prima compagnia in Europa per voli e detiene la metà del traffico in Italia. Inoltre, ricordiamo che abbiamo settori straordinari, come l’agroindustria con numeri rilevanti. Per l’export, nel nostro caso nel settore agroalimentare, siamo la sesta provincia d’Italia e la prima a sud di Bologna. Vantiamo realtà importanti che sintetizzerei così: pomodori, prodotti caseari e quarta gamma. Sono anche i colori della bandiera italiana e rappresentano le nostre eccellenze sulle quali la nostra economia fa leva. E poi c’è il turismo che sta crescendo tantissimo e l’aeroporto sarà un valore aggiunto. Dobbiamo preparaci meglio perché potremmo avere flussi importanti”. A dirlo il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, questa mattina da Palazzo di Città, a Salerno, a margine dell’iniziativa “In Viaggio con la Banca d’Italia”.